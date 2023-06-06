58% волгоградцев выступают за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч

За новые правила пользования выступают женщины и опрашиваемые с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы выступают за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, а также запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет. Такое мнение выразили 58% жителей областной столицы по версии опроса SuperJob.

Эту идею в большинстве поддерживают женщины и респонденты с детьми. Против таких ограничений выступают 21% горожан, но при этом все они расходятся в общем мнении. 13% посчитали, что такие меры слишком жесткие и подросткам не запретишь кататься на самокатах, а 8% посчитали предлагаемые правила слишком мягкими, а скорость 15 км/ч слишком высокой.

Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов чаще, чем старшее поколение.

Напомним, что ранее депутаты «Единой России» уже выдвигали предложение ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч и запретить людям до 18 лет пользоваться этими видами транспорта. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.