Два района Волгограда с понедельника останутся без горячей воды Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. В июне во всех районах города-героя поэтапно проводят профилактические работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», с 26 июня по 7 июля 2023 года придется греть тазики с водой жителям Ворошиловского района (улицы Чигиринская 2, Ардатовская 2, Буханцева, 48, 50, 66, Клубная, 13).

С понедельника, 27 июня по 7 июля горячей воды не буде в ряде многоэтажных домов в Дзержинском районе. К двухнедельному отключению следует подготовиться жителям б-р 30-летия Победы, улицы Землячки, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Космонавтов, Шекснинская, Жукова (подробнее).