Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 17:16

Два района Волгограда с понедельника останутся без горячей воды

В городе-герое продолжаются плановые отключения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Два района Волгограда с понедельника останутся без горячей воды

Два района Волгограда с понедельника останутся без горячей воды

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения горячей воды. В июне во всех районах города-героя поэтапно проводят профилактические работы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения», с 26 июня по 7 июля 2023 года придется греть тазики с водой жителям Ворошиловского района (улицы Чигиринская 2, Ардатовская 2, Буханцева, 48, 50, 66, Клубная, 13).

С понедельника, 27 июня по 7 июля горячей воды не буде в ряде многоэтажных домов в Дзержинском районе. К двухнедельному отключению следует подготовиться жителям б-р 30-летия Победы, улицы Землячки, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Космонавтов, Шекснинская, Жукова (подробнее).