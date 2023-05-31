Жить без горячей воды в начале лета придется десяткам тысяч волгоградцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

График отключений горячей воды в Волгограде в июне 2023 года составили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, в которые жители тысяч многоквартирных домов во всех районах областного центра будут греть воду на плите и купаться в тазиках.

И это не считая тех, кто проведет начало лета без горячей воды после отключений в последние дни мая (график на май 2023).

Сидеть без горячей воды в июне волгоградцам придется довольно долго: неделю, а то и две. Хотя кому-то повезет и отключения продлятся всего пару дней, но таких будет немного. В это время в Волгограде будут ремонтировать котельные, оборудование, теплосети, проводить испытания системы на прочность и опрессовку. Все эти коммунальные страдания горожан необходимы для того, чтобы будущий отопительный сезон прошел без потрясений.

Учтите, отключать горячую воду в Волгограде будут в 0.00 часов первого указанного в графике дня. Восстановить подачу ГВС должны после 24.00 последнего дня.

График отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2023 года

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 22 июня по 5 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Гидростроителей, 2, 6, 10

С 15 по 28 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а

С 23 июня по 6 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13

ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12

ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 5 по 9 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 7 по 8 июня и с 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. К. Либкнехта, 13, 21

пр. Жукова, 85, 95, 105,115

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

ул. Хорошева, 46, 48

С 27 июня по 7 июля 2023 года горячую воду отключат:

б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

ул. Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42

ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38

пр. Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 19 по 30 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Краснознаменская, 7

ул. Ленина, 25

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 13 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

С 14 по 23 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

ул. Ардатовская, 16

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

ул. Комитетская, 24

С 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Чигиринская, 2

ул. Ардатовская, 2

ул. Буханцева, 48, 50, 66

ул. Клубная, 13

С 20 июня по 3 июля 2023 года горячую воду отключат:

ул. Циолковского, 2

ул. Калинина, 11

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 8 по 19 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Логовская, 1, 2, 5, 6

пр. Университетский, 34

пос. Стройдеталь, 13

С 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Балакирева, 2

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Новосибирская, 66

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Запорожская, 3

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

ул. Комарова 75, 79

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

общежития ВГСХА ул. Гвоздкова, 8а и пр. Университетский, 28

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 8 по 19 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

ул. Р. Люксембург, 5, 9

ул. Черемшанская, 28а

ул. Кедровая, 19, 21

С 14 по 15 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. Кирова, 74, 86а

ул. Тополевая, 9

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 5 по 9 июня 2023 года горячую воду отключат:

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

ул. Светлоярская, 46

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а

ул. Голубева, 1а, 3

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

ул. Я. Коласа, 24

ул. Моцарта, 17а

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а

ул. Копецкого, 1а, 10

ул. Мачтозаводская, 122, 124

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7