Жить без горячей воды в начале лета придется десяткам тысяч волгоградцев.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
График отключений горячей воды в Волгограде в июне 2023 года составили «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, в которые жители тысяч многоквартирных домов во всех районах областного центра будут греть воду на плите и купаться в тазиках.
И это не считая тех, кто проведет начало лета без горячей воды после отключений в последние дни мая (график на май 2023).
Сидеть без горячей воды в июне волгоградцам придется довольно долго: неделю, а то и две. Хотя кому-то повезет и отключения продлятся всего пару дней, но таких будет немного. В это время в Волгограде будут ремонтировать котельные, оборудование, теплосети, проводить испытания системы на прочность и опрессовку. Все эти коммунальные страдания горожан необходимы для того, чтобы будущий отопительный сезон прошел без потрясений.
Учтите, отключать горячую воду в Волгограде будут в 0.00 часов первого указанного в графике дня. Восстановить подачу ГВС должны после 24.00 последнего дня.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 22 июня по 5 июля 2023 года горячую воду отключат:
ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
ул. Гидростроителей, 2, 6, 10
С 15 по 28 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
С 23 июня по 6 июля 2023 года горячую воду отключат:
ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 5 по 9 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 7 по 8 июня и с 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. К. Либкнехта, 13, 21
пр. Жукова, 85, 95, 105,115
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
ул. Хорошева, 46, 48
С 27 июня по 7 июля 2023 года горячую воду отключат:
б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
ул. 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
ул. Симонова, 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
ул. Шекснинская, 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38
пр. Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 19 по 30 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Краснознаменская, 7
ул. Ленина, 25
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 13 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
ул. Буханцева, 36, 38, 42
ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
С 14 по 23 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
ул. Ардатовская, 16
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
ул. Комитетская, 24
С 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Чигиринская, 2
ул. Ардатовская, 2
ул. Буханцева, 48, 50, 66
ул. Клубная, 13
С 20 июня по 3 июля 2023 года горячую воду отключат:
ул. Циолковского, 2
ул. Калинина, 11
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 8 по 19 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Логовская, 1, 2, 5, 6
пр. Университетский, 34
пос. Стройдеталь, 13
С 15 по 26 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Балакирева, 2
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
ул. Новосибирская, 66
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
ул. Мариупольская, 10, 12, 14
ул. Запорожская, 3
ул. Шауляйская, 4а, 2а
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
ул. Комарова 75, 79
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
общежития ВГСХА ул. Гвоздкова, 8а и пр. Университетский, 28
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 8 по 19 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
ул. Р. Люксембург, 5, 9
ул. Черемшанская, 28а
ул. Кедровая, 19, 21
С 14 по 15 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. Кирова, 74, 86а
ул. Тополевая, 9
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 5 по 9 июня 2023 года горячую воду отключат:
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
ул. Светлоярская, 46
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
ул. Голубева, 1а, 3
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65
пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
ул. Я. Коласа, 24
ул. Моцарта, 17а
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а
ул. Копецкого, 1а, 10
ул. Мачтозаводская, 122, 124
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7