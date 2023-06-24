Медики рассказали о состоянии 8-летнего мальчика, пострадавшего в смертельном ДТП с грузовиком под Волгоградом

У находившихся в иномарке практически не было шанса выжить. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Медики рассказали о состоянии 8-летнего мальчика, пострадавшего в смертельном ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Камышинском районе Волгоградской области, в котором погибли трое взрослых и ребенок. Сейчас ребенка спасают врачи хирургического отделения Камышинской детской городской больницы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- 8-летний мальчик госпитализирован в хирургическое отделение Камышинской детской городской больницы, состояние средней степени тяжести. – рассказали в ведомстве.

Напомним, днем 24 июня на саратовской трассе фура вылетела на встречку, протаранила легковушку, зацепила еще одну, опрокинулась в кювет и подмяла под себя иномарку. Видео момента смертельного ДТП попало на видео с регистратора. На месте аварии погибли трое – 10-летний ребенок и двое мужчин. Женщина умерла по пути в больницу.

- Во время транспортировки с места ДТП в автомобиле скорой медицинской помощи скончалась женщина 1965 года рождения, - рассказали в облздраве.