Опрокинувшаяся фура подмяла "Лифан". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фура вылетела в кювет, опрокинулась и подмяла под себя легковушку. Момент аварии попал на видео с регистратора. Жуткое ДТП с двумя легковушками и грузовиком произошло около трех часов дня 24 июня 2023 года. На 465 километре федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись «Опель», «Лифан» и «Вольво» с полуприцепом. В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- От полученных травм скончались водитель и три пассажира автомашины «Лифан», среди которых несовершеннолетний ребенок, - рассказали в ведомстве.

"Опелю" повезло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. По предварительным данным, водитель «Опеля» не выдержал боковой интервал, когда разъезжался со встречным грузовиком. От этого груженая фура вылетела на встречку, ее понесло. Большегруз столкнулся с «Лифаном». Затем грузовик с полуприцепом опрокинулся в кювет, подмяв под себя легковушку.

Среди погибших – мальчик, двое мужчин и женщина. В больнице еще один ребенок. Медики рассказали о состоянии 8-летнего мальчика, пострадавшего в смертельном ДТП.