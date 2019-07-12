2019-07-12T13:11:15+03:00
Общество

Волгоград снова поплыл от дождя

Коллекторы на склоне у «Волгоград Арены» едва справляются, машины и пешеходы плывут по дорогам [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Машины плывут по волгоградским дорогам.Машины плывут по волгоградским дорогам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Как только в Волгограде начинается дождь, горожане сразу шутят: «Пошли стадион держать, чтобы не уплыл». 12 июля небеса разверзлись с самого утра. Дождь, хоть и не сильный, но льет не переставая больше пяти часов. Городские ливневки вновь показали свою полную несостоятельность. Под толщей воды оказались не только тротуары, но и центральные магистрали. Волгоград в буквальном смысле поплыл, дороги превратились в реки. Если на набережной 62-й Армии автомобили ныряют в воду максимум на 30 – 40 сантиметров, то на проспекте Ленина в районе Возрождения – по самое лобовое стекло. А пешеходы переходят улицы вброд уже не жалея обувь, потому как без толку. По информации Волгоградского ЦГМС к полудню 12 июля в Волгограде уже выпало 15 мм осадков, что составляет около половины от среднемесячной нормы. По прогнозам дождь будет лить до конца суток. Первым делом корреспонденты «КП-Волгоград» отправились к стадиону – 13 июля на «Волгоград Арене» «Ротор» проведет первый домашний матч сезона.

Машины и баки плывут по дорогам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Машины и баки плывут по дорогам.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Все муниципальные службы находятся в состоянии повышенной готовности, - рапортуют в мэрии. - Во всех районах мобильные бригады объезжают закрепленные участки, проводят оперативную очистку колодцев от принесенного водой мусора.

В ста метрах от спуска с улицы Комсомольской на набережной 62-й Армии начинается пробка. С каждым метром уровень воды на дороге все выше. И вот шины редакционного автомобиля уже практически скрылись под водой. Машины на этом участке в районе кольца едут осторожно и медленно как черепахи - глубоко. Поплыли даже водоналивные баки, которые формируют здесь кольцевое движение. Через двести метров вода уже лишь местами превышает десятисантиметровую отметку. Вода идет со склонов, ливневки не справляются. Хотя возникает резонный вопрос: а они вообще есть?

В Волгограде затопило рокадную дорогу. Машины ушли под воду.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Система пропуска ливневых вод на городских дорогах работает в штатном режиме. В случае если на отдельных участках фиксируется подтопление, работники городских служб оперативно устраняют засоры. Ливневый коллектор на склоне у рокадной автодороги также справляется с задачей, - сообщают тем временем в мэрии.

Сдвоенный коллектор появился недавно. Худо-бедно испытание небольшим дождем выдержал. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сдвоенный коллектор появился недавно. Худо-бедно испытание небольшим дождем выдержал.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коллекторы на склоне у Волгоград Арены едва справляются с небольшим дождем.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дождь небольшой, а ливневка полная. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дождь небольшой, а ливневка полная.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На прилегающих к рокадной дороге склонах у футбольного стадиона относительно спокойно. Но справляется с небольшим дождем лишь один коллектор, тот самый, который недавно расширили до пяти метров в ширину. В остальных вода бурлит, как в горном водопаде и переливается через край, растекаясь ручейками в разные стороны, постепенно подтачивая склон. Тут и там из-под щебенки выглядывает оголившаяся армирующая сетка. Похоже, чтобы справиться с нормальным для Волгограда ливнем, весь склон у стадиона придется превратить в один сплошной ливневый коллектор.

Внизу водопад превращается в море. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Внизу водопад превращается в море.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большой коллектор на склоне у стадиона Волгоград Арена.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На склоне тут и там стоит техника, рабочие в режиме нон-стоп устраняют проблемы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На склоне тут и там стоит техника, рабочие в режиме нон-стоп устраняют проблемы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Общественный транспорт работает в обычном режиме. На линии скоростного трамвая в подземной части и в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе насосное оборудование успешно справляется с отводом воды. Ситуация находится на усиленном контроле, - добавляют в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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