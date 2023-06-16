Новости ПМЭФ: исторический велопробег Сталинград – Москва – Ленинград возродят в 2024 году

Андрей Бочаров и Александр Беглов провели рабочую встречу. Фото: администрация Волгоградской области.

В Петербурге продолжается экономический форум, в котором участвует волгоградская делегация. Вместе работать над сохранением исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и возродить традицию проведения велопробега Сталинград – Москва – Волгоград – эти вопросы обсуждали на площадке ПМЭФ-2023 главы Волгоградской области и Санкт-Петербурга. Встреча губернаторов прошла накануне на переговорном стенде северной столицы, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области в пятницу, 16 июня. Андрей Бочаров и Александр Беглов обсудили уже реализованные планы и наметили направления будущего взаимодействия.

В основном партнерские связи будут касаться вопросов сохранения исторической памяти. Стороны совместно выполняют поручения президента по усилению работы с молодежью. Представители Волгограда и Санкт-Петербурга уже проводят акции «Поезд Памяти и Славы» и автопробег «Дорогами Победы», есть идея задействовать и велосипедистов. Беглов предложить возродить велопробег Сталинград – Москва – Ленинград. Впервые его провели в июле 1944 года, теперь его хотят организовать в 2024 году.

Также губернатор Санкт-Петербурга пригласил волгоградских блокадников на мероприятия по случаю 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а учителей прогуляться по городу на Неве в Год педагога.

Напомним, в первый день работы волгоградская делегация провела ряд важных встреч. В частности, был заключен контракт на проектирование и строительство комплекса по производству метанола в Волгограде.