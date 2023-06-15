В Волгограде появится завод по производству метанола на базе "Химпрома"

Подписание договора прошло в официальной обстановке в рамках форума. ФОТО: администрация Волгоградской области

Сегодня, 15 июня, на площадке Петербургского экономического форума между российской и китайской компанией был заключен контракт на проектирование и строительство комплекса по производству метанола, который появится в Волгограде. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Свои подписи под важным документом поставили генеральный директор GTM One Бахтиёр Касимов и управляющий директор международного подразделения Китайской национальной химико-инжиниринговой группы CNCEC Бао Гуандун. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Строительство завода по производству метанола будет реализовано на территории особой экономической зоны «Химпром» в Волгограда. Общая стоимость проекта - более 80 миллиардов рублей.

Запуск нового метанольного завода позволит создать современный химический кластер, на котором помимо химпродуктов планируют производить биопротеины. Кроме того, на новом заводе будет создано 837 новых рабочих мест для жителей региона.