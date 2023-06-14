Врач из Волгограда вернулся к работе спустя 2 недели после пересадки почки

Евгений Килейников работает сурдологом-отоларингологом. ФОТО: Комитет здравоохранения Волгоградской области

35-летний врач из Волгограда Евгений Килейников перенес тяжелейшую операцию по пересадке почки и уже спустя две недели вернулся на работу. Свой жизненно важный орган отдала его мать, подарив сыну вторую жизнь. Об этой трогательной истории сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Впервые диагноз «подагрический криз с поражением почек» мужчине поставили в 22 года. В этом году анализы показали, что необходима трансплантация. Сам Евгений Килейников работает в Волгоградской областной больнице №1, где помогает социализироваться и заговорить маленьким пациентам с проблемами слуха. Поэтому хоть это и была первая в его жизни операция, мужчина не переживал.

- Я сам врач, мама – врач, девушка – тоже врач, и практически все друзья семьи – медики, - поясняет Евгений. - Донором для меня стала мама - это даже не обсуждалось, она сразу решила сдать анализы и подошла.

Уже на следующий день после перевода из реанимации в палату Евгений Килейников стал потихоньку вставать, и уже можно было задуматься о выписке. Сейчас мужчина вернулся к работе и говорит, что чувствует себя хорошо.

Напомним, что раннее в центре трансплантологии в Волжском впервые провели уникальную операцию по имплантации желудочка сердца.