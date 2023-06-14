В Волгоградской области врачи впервые провели имплантацию желудочка сердца

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области врачи впервые провели операцию по имплантации желудочка сердца. Помощь потребовалась 45-летнему пациенту с ишемической кардиомиопатией и острой левожелудочковой недостаточностью. Жизнь волгоградцу спасли в филиале центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова в Волжском.

- Мужчина поступил в тяжелом состоянии, которое послужило противопоказанием к пересадке сердца. Чтобы помочь волгоградским коллегам провести первую имплантацию, в филиал экстренно вылетели кардиохирурги и врач-реаниматолог из головного учреждения в Москве, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.

Операция прошла успешно. Сейчас мужчина находится на реабилитации. Добавим, что в этом году врачи оказали кардиохирургическая помощь более 2 пациентам.