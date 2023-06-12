В 5 районах Волгограда отключат горячую воду после 12 июня

Греть воду придется до двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после Дня России в Волгограде стартуют очередные отключения горячей воды, которые затронут сотни многоэтажек в пяти районах города. Терпеть коммунальные неудобства, начиная с 13 июня 2023 года, придется от пары дней до двух недель жителям Тракторозаводского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Кировского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Так, на Тракторном горячую воду отключат на две недели - с 15 по 28 июня 2023 года – на улице Костюченко.

В Дзержинском районе с 15 по 26 июня горяченькой не будет в домах на улицах Хорошева, К. Либкнехта, Рионской и проспекте Жукова.

В Ворошиловском районе отключения горячей воды пройдут в три этапа. С 13 по 26 июня ГВС отключат на Кузнецкой, Буханцева и Елисеева. С 14 по 23 июня – на Ардатовской, Новоузенской, Елисеева, Кузнецкой, части Череповецкой и на Комитетской, 24. А с 15 по 26 июня мыться в тазиках будут жители еще шести домов на Чигиринской, Ардатовской, Буханцева и Клубной.

В Советском районе с 15 по 26 июня 2023 запланированы масштабные отключения в районе СХИ. Затронут они улицы Балакирева, Гвоздкова, Казахскую, Владимирскую, Купалы, Тимирязева, проспект Университетский и еще несколько улиц.

В Кировском районе греть воду с 14 по 15 июня будут жители улицы Кирова, 74, 86а и Тополевой, 9.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде в июне 2023 года с номерами домов смотрите здесь.