В центре Волгограда неизвестный на электросамокате сбил 3-летнюю девочку

Самокатчики продолжают устраивать ДТП Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поздним вечером 9 июня на Аллее Героев Волгограда маленький ребенок попал под электросамокат. Происшествие напротив дома №4 произошло в 22.40. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на 3-летнюю девочку наехал неизвестный на желтом электросамокате.

Самокатчик удар с места происшествия. А малышка получила травмы. Ее доставили в больницу.

В Волгограде с приходом лета участились случаи наезда самокатчиков на пешеходов. Так днем ранее в центре города пострадала 6-летняя девочка, водитель электросамоката сбежал.