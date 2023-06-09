В центре Волгограда электросамокатчик сбил 6-летнюю девочку и скрылся

Полиция ищет виновника. Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде произошло очередное ДТП с участием электросамоката – неизвестный сбил 6-летнюю девочку и скрылся. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 20.00 на улице Набережной 62 Армии у световой опоры №8. Девочка стояла на велосипедной дорожке, в это время водитель самоката мчался мимо. Он сбил малышку, но решил не оказывать помощь и просто сбежал.

- После наезда водитель, бросив самокат, покинул место ДТП. Ведется его розыск. Несовершеннолетняя девочка доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции региона.

Добавим, что ранее в Комсомольском саду неизвестные сбили женщину и сбежали. Волгоградка получила серьезное увечье.