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НовостиПроисшествия9 июня 2023 6:46

В центре Волгограда электросамокатчик сбил 6-летнюю девочку и скрылся

Малышку доставили в больницу, виновника ищут
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция ищет виновника.

Полиция ищет виновника.

Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде произошло очередное ДТП с участием электросамоката – неизвестный сбил 6-летнюю девочку и скрылся. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 20.00 на улице Набережной 62 Армии у световой опоры №8. Девочка стояла на велосипедной дорожке, в это время водитель самоката мчался мимо. Он сбил малышку, но решил не оказывать помощь и просто сбежал.

- После наезда водитель, бросив самокат, покинул место ДТП. Ведется его розыск. Несовершеннолетняя девочка доставлена в медучреждение, - уточнили в полиции региона.

Добавим, что ранее в Комсомольском саду неизвестные сбили женщину и сбежали. Волгоградка получила серьезное увечье.