В центре Волгограда женщина пострадала от электросамоката

Женщина пострадала после наезда электросамоката Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Днем 23 мая в центре Волгограда произошло ДТП с участием электросамоката. 52-летняя женщина шла по пешеходной дорожке по улице Ленина в Комсомольском саду. Неожиданно сзади на нее наехал человек на электросамокате. После происшествия, которое попало на видео, самокатчик сбежал, его личность неизвестна.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось напротив дома №19 по улице Ленина – рядом со школой №83. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. По кадрам видно, что женщина шла в сторону улицы Мира, сзади на нее налетел электросамокат, на котором были парень и девушка. Рядом с ними ехал еще один самокатчик.