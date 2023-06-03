Облздрав рассказал о состоянии пострадавших во время стрельбы в кафе в Волгограде

Были госпитализированы трое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице оказались трое мужчин, которые были ранены во время стрельбы вечером 2 июня в кафе «Блэк-Лион» в Красноармейском районе Волгограда. После оказания помощи двое пострадавших были отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. Третий раненный мужчина отказался от госпитализации.

Пострадавшими оказались 44-летний, 24-летний и 18-летний жители Светлоярского района. Происшествие случилось вечером в пятницу. В кафе во время конфликта произошла стрельба из предмета, похожего на травматический пистолет. Личность стрелка устанавливается, полицейские ведут его розыск.