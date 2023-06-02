3 июня в Волгограде отключат электричество в Кировском районе

Электричества не будет с утра до вечера. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В первую субботу лета из-за неотложных плановых работ на электросетях жители нескольких улиц Кировского района Волгограда будут сидеть без света, электроприборов, сплитов и прочих современных благ цивилизации. Отключения электричества 3 июня 2023 года захватят дома на семи улицах частного сектора и продлятся почти весь день, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

Среди коммунальных страдальцев в Кировском в выходной окажутся с 9.00 до 17.00 жители домов по адресам: улица Алычевая, №47-57 и 46-52, улица Бытовая, №1 и 2, улица Катальповая, №27-47, 46-50, улица Лавровая, 8, улица Окружная, №11, 25-33 и 26-42, улица Сокольниковская, 1 и улица Шелковичная, №34-36,

А с понедельника, 5 июня, в Волгограде вновь стартуют массовые и продолжительные отключения горячей воды – смотрите полный график на июнь 2023 года.