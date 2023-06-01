Под Волгоградом мужчине дали 17 лет тюрьмы за убийство 18-летней девушки за плохую уборку

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июня в Волгоградской области вынесли суровый приговор в отношении 45-летнего убийцы 18-летней девушки из-за плохой уборки в доме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине дали 17 лет колонии строгого режима.

Преступление произошло 30 мая в Суровикино. Жертва пришла к мужчине для оказания помощи по хозяйству. Домой она так и не вернулась. Как выяснилось, убийца разозлился на гостью и избил ее, затем изнасиловал, задушил и выбросил тело в реку. Поначалу он отрицал причастность к сексуальному насилию, однако следователи смогли установить истину.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - уточнили в следкоме.