Завернул в ковер и выбросил в реку: под Волгоградом мужчина убил 18-летнюю девушку

. Подозреваемый уже дает признательные показания. Вскоре его заключат под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 43-летнего жителя Суровикино Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина жестоко расправился над 18-летней девушкой. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление произошло 27 мая. Известно, что погибшая подрабатывала в частном доме у убийцы. Она за деньги выполняла домашнюю работу.

В день своей гибели девушка пошла в дом по улице Луговой и исчезла. Обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы. Лучшие следователи областного СКР вместе с сотрудниками угрозыска МВД нашли свидетелей и вышли на след подозреваемого.

- Под давлением улик и доказательств злоумышленник признался, что между ним и молодой девушкой произошел конфликт из-за того, что ему не понравилось, как девушка навела порядок. В ходе конфликта он нанес ей множественные удары в область головы, от которых она скончалась, - сообщили в следкоме.

Затем мужчина решил избавиться от тела. Он завернул его в ковер и выбросил в реку. Подозреваемый уже дает признательные показания. Вскоре его заключат под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.