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НовостиПроисшествия1 июня 2023 7:58

МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Волжском с двумя погибшими

На месте работает следственно-оперативная группа полиции [видео]
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На месте работают полицейские.

На месте работают полицейские.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 июня МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Волжском Волгоградской области, в котором погибли два человека, в том числе школьница, еще двое попали в больницу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, авария произошла на улице Карбышева напротив дома № 45А/1. ВАЗ-21099 ехала по проезжей части, вылетел на обочину и врезался в столб. Машину разорвало пополам.

За рулем находился 21-летний водитель из Быковского района. Известно, что автомобиль не был зарегистрирован. 15-летняя пассажирка и водитель погибли на месте, в больницу госпитализировали еще двух молодых пассажиров

- Работает следственно-оперативная группа полиции. Водитель и погибшая пассажирка – жители поселка Приморск Быковского района. Пострадавшие – жители Волжского, - добавили в полиции региона.