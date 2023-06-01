ВАЗ-21099 от удара о дерево разорвало пополам: в страшном ДТП в Волжском двое погибли, двое в больнице

ВАЗ разорвало пополам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП произошло в Волжском около четырех часов утра 1 июня. ВАЗ-21099, в котором ехала компания молодых людей, протаранила дерево напротив дома 45А/1 на улице Карбышева. От удара автомобиль разорвало пополам. Двое погибли на месте, двое в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- 21-летний водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлены 18-летняя и 21-летний пассажиры, – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, молодой водитель в компании друзей гонял на не зарегистрированной машине. В какой-то момент 21-летний парень не справился с управлением, ВАЗ-21099 вылетел с дороги и врезался в дерево. Известно, что водитель и погибшая пассажирка – жители поселка Приморск Быковского района. Пострадали в ДТП молодые парень и девушка из Волжского.

Сейчас на месте смертельной аварии в Волжском работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В облздраве рассказали, что пострадавшие парень и девушка сейчас в горбольнице Фишера.

- Оба госпитализированы в травматологическое отделение, состояние средней степени тяжести, - сообщили сайту volgograd.kp.ruв комитете здравоохранения.