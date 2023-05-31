В Волгоградской области завершилось половодье 2023

Половодье 2023 года подошло к концу Фото: Екатерина СИМОХИНА

31 мая на Нижней Волге объявили о завершении половодья 2023 года. В створе волгоградского гидроузла оно длилось с 6 апреля – 56 дней. На Волжской ГЭС были установлены характерные для летнего времени значения сброса воды. Среднесуточный расход воды с 1 по 10 июня составит 5000 – 5200 кубометров в секунду, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волжской ГЭС.

Максимальный уровень сбросов во время половодья составлял 26 000 кубометров в секунду с 17 по 21 апреля. Рыбохозяйственная полка длилась 27 дней с 25 апреля по 21 мая.

- В ходе половодья Волжская ГЭС побила собственный рекорд суточной выработки за все годы эксплуатации станции. 22 мая гидроэлектростанция выработала 65,612 миллиона киловатт-час, - отметили на волгоградском гидроузле.

Смотрите, насколько поднялась вода в Волге во время максимальных сбросов на ГЭС.