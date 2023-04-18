Часть нижней террасы набережной города ушла под воду Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Увеличившиеся сбросы воды на Волжской ГЭС привели к подтоплению Центральной набережной Волгограда. 17 апреля гидроузел вышел на максимальный уровень работы. Сброс составляет 26 000 кубометров в секунду. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фотографии набережной, оказавшейся под водой.

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На максимуме гидроэлектростанция будет работать неделю. С 23 апреля по 26 апреля расходы воды начнут постепенно снижаться по 2000 кубометров в секунду ежедневно. 27 апреля гидроузел выйдет на уровень 17000 кубометров в секунду. В режиме «рыбной полки» Волжская ГЭС будет работать до 30 апреля.

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной

Как только гидроэлектростанция вышла на максимум, это сразу заметили жители Волгограда, решившие погулять по Центральной набережной. Нижняя лестница у Волги ушла под воду, уровень которой поднялся на несколько метров. Однако в этом ничего необычного нет, ежегодно в конце апреля – в начале мая нижняя терраса Центральной набережной Волгограда становится немного меньше из-за прибывшей воды. Горожане накануне не отказали себе в возможности сфотографироваться на фоне разлившейся Волги.

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подтопило нижнюю террасу Центральной набережной Фото: Геннадий БИСЕНОВ