В реконструкции волгоградского ТЮЗа увидели прогресс

Фото: администрация Волгоградской области

Утром 30 мая губернатор Андрей Бочаров оценил ход работ по реконструкции Театра юного зрителя в Волгограде. Во время выездного совещания глава области обратил внимание на необходимость также привести в порядок прилегающую территорию в Ворошиловском районе, включая подземный переход.

Во время своего прошлого визита в ТЮЗ Андрей Бочаров раскритиковал качество капитального ремонта. Губернатор даже пригрозил увольнениями, в том числе председателю комитета культуры Станиславу Малых. В итоге был расторгнут контракт с подрядчиком, на объект вышла другая компания. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, в феврале губернатор потребовал от новой подрядной организации скорректировать подходы и максимально ответственно отнестись к порученному делу. Во время сегодняшней инспекции Андрей Бочаров заметил прогресс в реконструкции ТЮЗа.

Рабочие проводят капремонт внутренних помещений основного и вспомогательного зданий, меняют внутренние инженерные сети, обновляют зрительный зал с оснащением его современным звуком, светом и сценическим оборудованием. Все готово к финишной отделке.

- В октябре должны завершить основные общестроительные работы. После этого провести пусконаладочные работы, пройти все экспертизы и передать здание коллективу. Новогодняя елка должна проходить уже здесь, в обновленном ТЮЗе, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Пока артисты ТЮЗа переехали в ДК на улице Ким.

Во время выездного совещания обсуждалась концепция благоустройства прилегающей территории с художественным оформлением внутреннего пространства рядом с подземным переходом.