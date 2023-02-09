«Что там с фасадом налепили?»: в Волгограде губернатор раскритиковал качество ремонта ТЮЗа и пригрозил увольнениями

Фото: администрация Волгоградской области

Утром 9 февраля губернатор Андрей Бочаров посетил Театр юного зрителя в Волгограде, где проходит капитальный ремонт. Глава региона возмутился его ходом, раскритиковав работы. Его не устраивает ни качество ремонта, ни используемые материалы, ни техническое задание. Подрядчику придется переделывать в ТЮЗе если не все, то очень многое. А если проблемы не устранятся, Андрей Бочаров пригрозил увольнениями, в том числе председателю комитета культуры Волгоградской области Станиславу Малых.

- Меня полностью не устраивает ни качество работ, ни подход, ни материалы, которые используются. Вы работаете здесь не для того, чтобы кто-то отчитался или денег заработал. Что там с фасадом налепили? Нужно сформировать четкое техническое задание, в его рамках необходимо учитывать, какие используются материалы. Пока плохо. Я вас лично предупреждаю. Вы здесь отвечаете за все, как ответственный за культуру. За качество работ, почему так сформировано техническое задание. Деньги достаются очень тяжело, а вы тут устроили не то, что надо, - высказал недовольство губернатор.

Андрей Бочаров отметил, что в следующий раз посетит ТЮЗ летом. Если к тому времени качество работ не будет улучшено, то увольнений не избежать.

- Если не будут вовремя исправлены недостатки, люди, отвечающие за это, не будут работать на своих должностях. Летом, в июле, мы обязательно будем на этом объекте, посмотрим, как будут устранены недостатки. Этот объект я беру на контроль, у меня нет сомнений, что все исправим. Но кто не справится со своими задачами, в органах власти работать не будет, - подчеркнул губернатор.

Сейчас идет второй этап капитального ремонта Театра юного зрителя, он должен завершиться к концу 2023 года, эта задача не снимается. Однако если качество работ будет также неудовлетворительно, то не исключено, что сроки сдвинутся. Это станет ясно только в июле. Второй этап капитального ремонта стартовал весной 2022 года. Подрядчиком стало ООО «ВОЛГТРАНССТРОЙ». Работы обходятся в 357 миллионов 200 тысяч рублей.

По заданию подрядчик должен заниматься ремонтом и отделкой помещений основного здания и вспомогательного корпуса ТЮЗа, заменой инженерных сетей, монтировать системы наружного и внутреннего освещения, вентиляции и кондиционирование, сети пожарной безопасности и видеонаблюдения. Также было запланировано обновление сценического оборудования.