СК проводит проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку под Волгоградом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи проводят проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку. Инцидент произошел 27 мая в хуторе Вертячий в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, первоклассница вместе с родителями пришла в зоопарк.

- По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка, - уточнили в областном следкоме.

Девочке оказали медицинскую помощь на месте случившегося. Госпитализация не потребовалась. В настоящий момент следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам будет принято процессуальное решение.