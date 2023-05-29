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НовостиОбщество29 мая 2023 13:19

СК проводит проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку под Волгоградом

Ребенку оказали медицинскую помощь
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку под Волгоградом

СК проводит проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку под Волгоградом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи проводят проверку после нападения пантеры на 7-летнюю девочку. Инцидент произошел 27 мая в хуторе Вертячий в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, первоклассница вместе с родителями пришла в зоопарк.

- По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка, - уточнили в областном следкоме.

Девочке оказали медицинскую помощь на месте случившегося. Госпитализация не потребовалась. В настоящий момент следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам будет принято процессуальное решение.