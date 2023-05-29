В Волгоградской области зафиксировали второй случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом

В регионе выявили второй случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально с каждым днем в Волгоградской области растет число пострадавших от укусов клещей. Присасывания членистоногих опасны заражениями различных инфекций. Нынешней весной в регионе выявили второй случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Заразился житель Волгограда, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Ранее иксодовым клещевым боррелиозом заразился ребенок из Суровикинского района.

Всего нынешней весной от клещей пострадал 781 житель региона. За последнюю неделю к медикам из-за укусов клещей обратились 176 волгоградцев.

- На территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, - отметили в ведомстве.

При обнаружении присасывания клеща необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику.