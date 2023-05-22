В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозом

Ребенок заразился после укуса клеща боррелиозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом этой весной. После укуса клеща им заболел ребенок из Суровикинского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

- Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Оно характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение, - отметили в ведомстве.

Симптомы болезни появляются в среднем спустя 14 дней – они напоминают грипп. Повышается температура тела, возникает ломота в мышцах и суставах, слабость, тошнота, рвота, кашель. На месте укуса появляется красное пятно, которое постепенно может увеличиться. Со временем средняя часть пятна бледнеет, образуя форму светлого кольца. Оно при лечении исчезает в течение 2-3 недель.

- При адекватной и рано начатой терапии длительность заболевания составляет от 3 дней до 1 месяца и заканчивается полным выздоровлением, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи фиксируют высокую активность клещей в Волгоградской области. С начала весны из-за их укусов к медикам обратились 605 человек, за последнюю неделю – 182 жителя региона, что превышает среднемноголетний показатель на 61%.