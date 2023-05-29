С олимпийским чемпионом Игорем Васильевым простятся 29 мая в Волгограде

Игорь Васильев. Фото: Федерация гандбола России.

В понедельник, 29 мая, в Волгограде простятся с олимпийским чемпионом по гандболу Игорем Васильевым. Церемония прощания на кладбище Красноармейского района начнется в 14.45. Там же и будет похоронен легендарный спортсмен. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Каустик».

Напомним, Игоря Васильева не стало 26 мая на 58-м году жизни после продолжительной болезни.

Уроженец Волгограда начал свою профессиональную карьеру в родном «Каустике». В 1992 году в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, а спустя год – чемпионом мира. Кроме того, правый полусредний вместе с национальной командой в 1994-м завоевал серебряные медали чемпионата Европы. С «Каустиком» выиграл Первую лигу СССР и чемпионат России.

Также Игорь Васильев выступал за границей. Он играл за «Атлетико» из Испании, немецкие «Альтенхаген-Хепен», «Грос-Герау», швейцарский «Зур». После завершения карьеры спортсмена работал тренером в Германии. Затем вернулся в Волгоград и стал вице-президентом «Каустика», на этой должности Игорь Васильев работал до последних дней.