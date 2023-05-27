В Волгограде скончался легендарный гандболист Игорь Васильев

Игорь Васильев. Фото: пресс-служба Федерации гандбола России

В Волгограде 26 мая 2023 года скончался на 58-м году жизни легендарный гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР и олимпийский чемпион, вице-президент «Каустика» Игорь Васильев.

- Игроки команды, руководство и тренерский штаб выражают глубокие соболезнования родным и близким Игоря Васильева. Прощай легенда, – соболезнуют в «Каустике», которому Васильев отдал много лет.

Васильев - уроженец Волгограда, в «Каустике» начал профессиональную карьеру. В 1990 году стал чемпионом мира среди студентов. После - олимпийским чемпионом, чемпионом мира, России. Играл за европейские клубы – испанский «Атлетико», немецкие «Альтенхаген-Гейпен» и «Гросс-Герау», швейцарский «Сюре». Был тренером в немецких «Нидер-Ольм» и «Верхайм».

Последние годы Васильев прожил в Волгограде, до последнего работал вице-президентом «Каустика».

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Игоря Владимировича.