Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО в Грозный

Студент действовал по указанию СБУ. Кадр видео СКР

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, которого задержали за сожжение Корана возле Соборной мечети города-героя по указанию спецслужб Украины, 27 мая доставили в Грозный. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО столицы Чечни. Возле СИЗО собрались жители республики, которые протестуют против посягательств на чувства верующих, сообщает ТАСС.

Напомним, видео с сожжением Корана возле мечети в Ворошиловском районе Волгограда появилось в телеграм-каналах 19 мая. Муфтият назвал это дешевой провокацией. Вскоре в Волгограде был задержан студент Никита Журавель. Он признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Позже студент извинился. Два месяца подозреваемый проведет в СИЗО Грозного.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина расследованием будет заниматься СК Чечни. Судить парня также будут в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградский муфтият назвал дешевой провокацией публичное сожжение Корана (подробности)

Сделал по указанию СБУ: волгоградского студента подозревают в сожжении Корана у мечети (подробности)