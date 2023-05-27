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НовостиОбщество27 мая 2023 9:49

Задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО в Грозный

Волгоградца Никиту Журавеля, который действовал по указанию спецслужб Украины, привезли в Чечню
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Студент действовал по указанию СБУ. Кадр видео СКР

Студент действовал по указанию СБУ. Кадр видео СКР

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, которого задержали за сожжение Корана возле Соборной мечети города-героя по указанию спецслужб Украины, 27 мая доставили в Грозный. Ближайшие месяцы он проведет в СИЗО столицы Чечни. Возле СИЗО собрались жители республики, которые протестуют против посягательств на чувства верующих, сообщает ТАСС.

Напомним, видео с сожжением Корана возле мечети в Ворошиловском районе Волгограда появилось в телеграм-каналах 19 мая. Муфтият назвал это дешевой провокацией. Вскоре в Волгограде был задержан студент Никита Журавель. Он признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Позже студент извинился. Два месяца подозреваемый проведет в СИЗО Грозного.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина расследованием будет заниматься СК Чечни. Судить парня также будут в республике.

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