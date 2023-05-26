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НовостиЗдоровье26 мая 2023 9:13

В Волгоградской области женщина попала в больницу после укуса гадюки

Пациентка из районной больницы была доставлена в Волгоград
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пациентка получает лечение в 25-й больнице

Пациентка получает лечение в 25-й больнице

Фото: Эдуард Пальгунов

Жительница Кумылженского района Волгоградской области пострадала от укуса змеи. На женщину напала гадюка. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения области, 40-летнюю пациентку доставили в Центральную районную больницу еще 20 мая. После оказания первой помощи и консультации токсиколога женщину перевели в Волгоград. Сейчас она находится под наблюдением медиков в больнице №25 в центре острых отравлений. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее в регионе ребенок заболел иксодовым клещевым боррелиозом.