В городе в Волгоградской области ураган снес крышу крупного магазина

Фото: администрация Урюпинска

В городе Урюпинск Волгоградской области накануне бушевала непогода. Из-за ливней и урагана не обошлось без повреждений инфраструктуры. Днем 25 мая сильный порыв ветра снес часть крыши здания магазина на проспекте Ленина – бывшего «Детского мира». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Урюпинска.

На этом неприятности от непогоды в столице российской провинции не ограничились. Местные жители публиковали фотографии затопленных улиц и размытых дорог из-за сильного дождя, поваленных деревьев.

Отметим, региональный Главк МЧС предупреждал о сложных метеоусловиях с 25 по 27 мая. В регионе возможны ливни с градом, грозами и штормовым ветром до 25 метров в секунду.