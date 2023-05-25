МЧС предупреждает о шторме с ливнями и градом в Волгоградской области в течение трех суток

В Волгоградской области ожидается град Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. До конца 25 мая, а также 26 и 27 мая местами по региону прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. О надвигающимся шторме предупредило ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре соблюдать меры безопасности. Парковать машину лучше вдали от деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций. Нельзя приближаться к оборванным проводам и поврежденным энергообъектам. В шторм не стоит выходить на реки на маломерных суднах. При опасных ситуациях необходимо звонить по телефону 101.

Напомним, накануне Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Волгоградской области из-за погоды.