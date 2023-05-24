Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Волгоградской области из-за погоды

До вечера среды по области прогнозируются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгоградской области ожидаются сложные погодные условия. Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в регионе до 25 мая. Прогнозируются сильные дожди, грозы и штормовой ветер.

Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, до 18 часов 24 мая по области ожидаются сильные дожди. А грозы и порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируются до 21 часа 25 мая. И если в отдельных районах будет ливень, то в северо-западной части региона до 21 часа 25 мая объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Отметим, желтый уровень погоды означает, что метеоусловия потенциально опасны.

По информации Волгоградского ЦГМС, в ночь на 25 мая по области температура воздуха составит +14...+19º, днем +22...+27º, в отдельных районах +27...+32º. В Волгограде в ночные часы +14...+16º, в дневные +27...+29º.