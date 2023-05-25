В Волгограде отец сбитого 4-летнего ребенка избил водителя кроссовера

Полицейские организовали проверку после избиения водителя Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 23 мая в Дзержинском районе Волгограда кроссовер Kia Seltos наехал на 4-летнего мальчика на самокате. Происшествие случилось во дворе дома №11а на бульваре 30-летия Победы. После ДТП к ребенку, а затем к машине бросился мужчина, скорее всего, отец, и ударил водителя иномарки. Автомобилист рухнул на асфальт.

Конфликт после аварии сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент аварии и нападения мужчины на водителя попал на камеру видеонаблюдения. По кадрам видно, как маленький мальчик на самокате выехал на дорогу между припаркованными машинами, и его сбил кроссовер, не успевший затормозить. С детской площадки прибежал мужчина, ударивший автомобилиста. К иномарке подбежали еще несколько очевидцев происшествия.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - отметили в региональной полиции.

На больничных койках оказались мальчик и 29-летний водитель Kia Seltos. Ребенок находится в травматологическом отделении больницы №7, его состояние ближе к удовлетворительному.

- Мужчина госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы №25, состояние средней степени тяжести, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.