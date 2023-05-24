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НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:14

В Волгограде во дворе многоэтажки 4-летний мальчик попал под колеса кроссовера

Ребенок ехал на самокате
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 23 мая в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. В 20.15 во дворе дома №11а на бульваре 30-летния Победы 29-летний водитель кроссовера Kia Seltos наехал на 4-летнего мальчика. Ребенок ехал по проезжей часто на самокате. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Скорая помощь доставила мальчика в больницу.

Напомним, днем 23 мая в центре Волгограда электросамокатчик сбил на тротуаре 52-летнюю женщину.