В Волгограде сбитый «Нивой» 13-мальчик находится в реанимации

Место происшествия. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде состояние 13-летнего мальчика, который был сбит «Нивой» 23 мая в Ворошиловском районе, остается тяжелым. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенок был прооперирован, он находится в реанимации больницы №7.

Напомним, авария произошла в 17.15 в понедельник на улице Рабоче-Крестьянской напротив дома №58. Мальчик переходил дорогу на зеленый свет. По встречке на красный сигнал светофора несся 37-летний водитель «Нивы». Внедорожник на огромной скорости сбил школьника. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Лихач был задержан. Полицейские завели на него уголовное дело.