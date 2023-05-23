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НовостиПроисшествия23 мая 2023 16:26

В Волгограде 37-летний водитель «Нивы» сбил 13-летнего подростка

Нарушитель проехал на запрещающий знак светофора по встречной полосе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ужасающие кадры попали на камеры видеонаблюдения

Ужасающие кадры попали на камеры видеонаблюдения

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, в которой пострадал подросток произошла 23 мая в Ворошиловском районе Волгограда. Злостным нарушителем правил дорожного движения оказался 37-летний водитель отечественной «Нивы». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП произошло в конце рабочего дня, около 17.15 на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Базисная. Как удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения водитель «Нивы», двигался в сторону Советского района.

Водитель внезапно выехал на встречную полосу, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего сбил 13-летнего школьника, который переходил по пешеходному переходу. Подросток с травмами доставлен в больницу.