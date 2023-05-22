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НовостиОбщество22 мая 2023 10:25

В Советском районе Волгограда начался ремонт дорог во дворах

Подрядчик приступил к работам у четырех домов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Подрядчик восстанавливает дороги и тротуары во дворах

Подрядчик восстанавливает дороги и тротуары во дворах

Фото: Эдуард Пальгунов

В Советском районе Волгограда подрядная организация начала обновление внутридворовых проездов. Работы идут у домов №9, 15, 17 на улице Даугавской и №77 на проспекте Университетском. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- Площадь обновления проездов и тротуаров здесь составит порядка 3 тысяч квадратных метров, всего во дворах города заменят порядка 82,4 тысячи квадратных метров покрытия, - отметили в мэрии.

Кроме того, подрядчик сделает освещение, скамейки и урны.

Всего в 2023 году в Волгограде дороги и тротуары восстановят во дворах, которых объединяют 94 дома.