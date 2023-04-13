В Волгограде за 250 млн рублей отремонтируют дороги в 29 дворах

Дворы 94 домов станут удобней для горожан. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде объявили электронный аукцион на благоустройство дворов. В 2023 году в городе обновят внутриквартальные дороги во дворах, объединяющих 94 многоквартирных дома. Жить станет лучше 25 тысячам волгоградцев. Обойдутся работы без двух копеек почти в 250 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Плюс к этому сделают освещение, лавочки и урны. Публикуем список адресов дворов, которые ждет ремонт до 1 октября 2023 года.

- Общая площадь реконструкции составит порядка 82,4 тысячи квадратных метров, - рассказали в администрации города.

Заявок от подрядчиков ждут до 21 апреля. Компании-победителю предстоит восстановить бордюры, уложить новенький асфальт на дорогах и тротуарах, сделать разъезды и парковки. После во дворах сделают освещение, поставят скамейки с урнами – эти аукционы разместят отдельно. Средства нашли за счет проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в прошлом году в Волгограде стартовала программа, рассчитанная на три года. В 2022-м привели в порядок 45 дворов. Всего их будет 150.

Какие дворы в Волгограде отремонтируют в 2023 году – адреса домов

Тракторозаводский район – 3 двора

пр. Ленина, 225,227

ул. Менжинского, 15, 17

ул. Быкова, 7

Краснооктябрьский район – 4 двора

ул. Титова, 15, 13

ул. Таращанцев, 50, ул. Хользунова, 16, 18

ул. Штеменко, 37а

ул. Депутатская, 25

Дзержинский район – 4 двора

ул. Рыбалко, 16

ул. Землячки, 56

пр. Жукова, 161, 159, 157

ул. Тургенева, 12, 14, 16, 18

Центральный район – 3 двора

ул. Хиросимы, 9, 11, 13

ул. Пархоменко, 5, ул. Невская, 5, 7, ул. Новороссийская, 10

ул. Наумова, 4, ул. Чуйкова, 49, 51, ул. Советская, 32, 34, ул. Пражская, 1

Ворошиловский район – 3 двора

ул. Ростовская, 9, 11, 13, ул. Кузнецкая, 12

ул. Моздокская, 5, ул. Елецкая, 8, 10, 12

ул. Огарева, 21, 21а, 23, ул. Козловская, 22, 24, ул. Социалистическая, 27, 29, 31

Советский район – 5 дворов

пр. Университетский, 46, ул. Тормосиновская, 1, ул. Алексеевская, 5, 7

пр. Университетский, 48, 50, 52

ул. Даугавская, 9, 15, 17, пр. Университетский, 77

ул. Даугавская, 11

ул. Даугавская, 13

Кировский район – 5 дворов

ул. Губкина, 15

ул. Губкина, 13, 15а, ул. 64-й Армии, 8

ул. Закавказская, 1, 3, 5, 7

ул. 64-й Армии, 113а, 115

ул. Кирова, 102, 104, 106, ул. Курчатова, 4, 6, ул. Губкина, 3, 3а, 5

Красноармейский район - 2 двора

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

пр. Героев Сталинграда, 28, 30, 32, ул. Фадеева, 19, 21, 23