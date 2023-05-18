В Волгоградской области в июне перенесут день «сухого закона»

В регионе изменят дату "сухого закона" в июне Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области были подготовлены поправки в закон, который запрещает в определенные дни продавать алкоголь в магазинах. День молодежи в России был перенесен с 27 июня на «плавающую» дату – на последнюю субботу июня. Поэтому депутаты регионального парламента подготовили поправки в закон.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный законопроект, в документе планируется заменить «27 июня» словами «последняя суббота июня», чтобы местный «сухой закон» действовал именно в День молодежи.

Поправки были рассмотрены думским комитетом по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, который рекомендовал принять их в первом и втором чтении.

Напомним, День молодежи в стране отмечался 27 июня. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, по которому праздник теперь будет выпадать на последнюю субботу июня.

В Волгоградской области запрещают продавать алкоголь на День студента, выпускной, День защиты детей, День молодежи и 1 сентября. Ограничения не распространяются на заведения общепита – кафе, рестораны, бары. Ближайшая дата, когда полки с алкоголем будут закрыты в магазинах, 23 мая из-за проведения выпускного в волгоградских школах.