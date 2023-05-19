В Волгоградской области скончался один парень после ДТП со сгоревшим «ВАЗом»

Водитель "ВАЗа" скончался в реанимации Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области 20-летний водитель вылетевшей в кювет «четырнадцатой» скончался от полученных травм. Медики боролись за его жизнь в реанимации, он поступил в Суровикинскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, спасти парня не удалось. Еще трое пострадавших продолжают лечение в больницах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Трое парней, выживших в ДТП, из Суровикинской больницы эвакуировали в медучреждения Волгограда. Их состояние медики оценивают средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла 18 мая на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». «ВАЗ-2114» вылетел с дороги в кювет и загорелся. В машине находились водитель и трое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет.