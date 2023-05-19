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НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:51

В Волгоградской области «ВАЗ» с молодежью вылетел с трассы в кювет и загорелся

Пострадали 4 человека
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Суровикинском районе Волгоградской области в страшной аварии пострадала компания молодых людей. 18 мая на федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» «ВАЗ-2114» вылетел с проезжей части в кювет и загорелся. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации, 20-летний водитель не справился с управлением.

Травмы получили 4 человека. Парень, управлявший машиной, а также трое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет были госпитализированы.