В Волгоградской области появятся 4 межрайонных подразделения для ликвидации ЧС

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области на авиационно-спортивном клубе имени Числова во время учебно-практического сбора губернатор Андрей Бочаров объявил дальнейшие направления развития противопожарной службы. В регионе создаются 4 межрайонных подразделения быстрого реагирования. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации области.

4 межрайонных подразделения будут создаваться в 2023-2026 годах. Они будут находиться в Калачевском, Городищенском, Николаевском районах и Урюпинске. Подразделения будут предназначены для тушения крупных ландшафтных пожаров, предупреждения и ликвидации ЧС, последствий ДТП.

В рамках масштабных учений 19 мая для создаваемого подразделения в Калачевском районе были переданы 4 пожарных автоцистерны, снегоболотоход «Бобр», самосвал, мотовездеход, УАЗ-Профи для перевозки комплекса обогрева.