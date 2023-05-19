В Волгоградской области показали пункт временного размещения на 1000 человек на случай пожаров

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области 19 мая начались масштабные пожарно-тактические учения. Сбор проводится в Среднеахтубинском районе на базе авиационно-спортивного клуба имени Числова «Юный Ястреб». Губернатор Андрей Бочаров осмотрел технику для ликвидации и предотвращения возгораний.

В рамках учений селем региона были переданы 50 новых комплектов, необходимых для тушения ландшафтных пожаров. Они состоят из трактора, прицепной бочки для воды и дополнительного оборудования. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации области, с учетом сегодняшней партии сельские поселения получили уже более 200 комплектов техники. Во время пожароопасного сезона трактора с навесным оборудованием проводят опашку в населенных пунктах, создают минерализованные полосы, цистерны позволяют оперативно начать тушение огня.

- Эти комплекты показали себя эффективными и в борьбе с пожарами, и для решения хозяйственных вопросов. Задача - в течение следующих двух-трех лет обеспечить все поселения Волгоградской области такими комплектами, - отметил Андрей Бочаров.

Во время учений был продемонстрирован палаточный пункт размещения людей во время крупных ландшафтных пожаров. Он может разместить до 1000 человек, состоит из семи прицепов, грузоподъемность каждого – 6 тонн. Лагерь можно смонтировать в любом месте и в любое время года. Он предусматривает каркасные палатки, мебель, отопление, освещение и другие предметы для быта.