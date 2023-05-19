В Волгоградской области птицефабрике экс-депутата не удалось оспорить штраф в 1,2 млн за ущерб почве

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгоградской области была поставлена точка в судебных разбирательствах, связанных с загрязнением почвы. Нарушителем была признана АО «Птицефабрика «Волжская». Организацию обязали выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона рублей за ущерб почвам. Постановление вынес Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в территориальном Управлении Росприроднадзора.

Ранее было выявлено, что птицефабрика в Среднеахтубинском районе складировала перепревший куриный помет на земельном участке рядом с пометохранилищем. Ущерб окружающей природе составил порядка 1,2 миллиона рублей. Однако предприятие отказалось добровольно выплачивать штраф. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал мнение Росприроднадзора, однако птицефабрика обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, который также не отменил наказание.

- В настоящее время ущерб взыскан с виновного лица в полном объеме, - отметили в ведомстве.

Отметим, генеральный директор АО «Птицефабрика «Волжская» - бывший депутат Волгоградской областной думы Владимир Струк. Сейчас он является советником губернатора по вопросам развития АПК и членом общественной палаты региона. Его сын Михаил Струк - действующий депутат Волгоградской областной думы.