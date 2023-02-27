В Волгоградской области птицефабрика экс-депутата должна выплатить 1,2 млн рублей за загрязнение почвы

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Росприроднадзора, по которому АО «Птицефабрика «Волжская» должно возместить причиненный вред почве. Предприятие обязали выплатить 1 224 000 рублей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, ранее специалисты ведомства вместе с экспертами регионального филиала «ЦЛАТИ по ЮФО» проверили деятельность птицефабрики в Среднеахтубинском районе. Оказалось, что предприятие складировала куриный помет на почве.

- АО «Птицефабрика «Волжская» осуществляет складирование отхода «помет куриный перепревший» на почве на земельном участке, собственность на который не разграничена, вблизи пометохранилища, эксплуатируемого АО «Птицефабрика «Волжская», - отметили в ведомстве.

Ущерб почве отходами IV класса опасности был оценен в 1 224 000 рублей. Добровольно птицефабрика причиненный вред окружающей среде не компенсировала. Теперь ее обязал заплатить Арбитражный суд.

Отметим, генеральным директором АО «Птицефабрика «Волжская» является бывший депутат областной думы Владимир Струк, который в настоящее время является советником губернатора по вопросам развития АПК и членом областной общественной палаты. Его сын Михаил Струк - действующий депутат регионального парламента.