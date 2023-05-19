1159 жителям осажденного Сталинграда назначили вторую пенсию в Волгоградской области

Жителям осажденного Сталинграда назначили вторую пенсию Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области инвалиды, которые имеют знак «Житель осажденного Сталинграда», будут получать одновременно две пенсии – государственную по инвалидности и страховую по старости. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Социальном фонде России по Волгоградской области. Обладателями второй пенсии стали 1159 ветерана в регионе.

Государственная пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах:

инвалидам I группы – 200 % размера социальной пенсии (14 306,66 рублей);

инвалидам II группы – 150 % размера социальной пенсии (10 730,00 рублей);

инвалидам III группы – 100 % размера социальной пенсии (7 153,33 рублей).

Напомним, в федеральном законодательстве произошли изменения. Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. Закон 28 апреля подписал президент Владимир Путин.