Президент России приравнял жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

Закон вступает в силу уже в ближайшее время Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня, 28 апреля, Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Награжденные знаком этим знаком будут получать такие же социальные льготы, как и ветераны, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные Госдумы.

Теперь, с утверждением законопроекта, эта категория граждан будет получать соответствующие льготы социальной защиты, что и ветераны Великой Отечественной войны. Среди них - право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить свои жилищные условия за счёт федерального бюджета. Федеральный закон должен был вступить в силу еще 1 января 2023 года, но в силу определенных причин эту удалось узаконить только сейчас.

Одним из первых с принятием нового закона волгоградцев поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- От имени жителей Волгоградской области благодарю Президента нашей страны за принятое решение, - заявил глава региона. - Поздравляю все наше ветеранское сообщество, всех жителей Волгоградской области с долгожданным важным государственным решением.

Напомним, что на новый законопроект в 2023 году из федерального бюджета потребуется выделить 611 640,2 тысячи рублей, а в 2024 - 639 597,1 тысячи.