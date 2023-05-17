В Волгограде участники массовой драки в Жилгородке получили арест и штраф

Состоялся суд над хулиганами, устроившими массовую драку в Жилгородке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник вечером во дворе дома в Жилгородке произошла драка. Участников конфликта удалось найти и поймать. В Дзержинский районный суд Волгограда поступили 5 материалов о мелком хулиганстве на пятерых молодых людей. Они признали вину и раскаялись. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Судья, при рассмотрении дел, учел данные о личностях лиц, а также смягчающие административную ответственность обстоятельства, - отметили в пресс-службе судов.

Четверо участников драки получили административный арест на сутки, еще одному хулигану назначили штраф в 500 рублей. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, массовая драка произошла во дворе домом на улицах 51-й Гвардейской и Ессентукской вечером 16 мая. В конфликте, попавшем на камеры видеонаблюдения, участвовало около десяти человек. Началось месиво после распыления баллончика в лицо. Одному молодому человеку потребовалась медицинская помощь.